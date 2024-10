In vendita la Dodge Challenger del film 'Death Proof'

La Dodge Challenger del 1969 utilizzata dal regista Quentin Tarantino per il film 'Death Proof' con Kurt Russell, Rosario Dawson, Rose McGowan, e Zoë Bell, è ora in vendita. L'auto è stata inserita nel catalogo di eBay ed è disponibile in California prezzo di 59.000 dollari.

Il veicolo è ancora dotato di tutta l'attrezzatura che è servita a suo tempo per le riprese del film, anche se non ha più un motore. Il film segue le imprese dello stuntman Mike ed è noto per le sue scene di inseguimenti in auto e acrobazie.

Originariamente equipaggiata con un motore V8 da 6,3 litri, questa Dodge Charger potrebbe essere ripristinata alla sua configurazione originale o modificata con un motore moderno.

L'acquirente potrebbe anche scegliere se utilizzarlo come elemento decorativo o restaurarlo per uso stradale. Altro dettaglio che ad un possibile compratore non passerà inosservato, è la completa mancanza degli interni, rimossi dai tecnici per l'uso del veicolo durante le registrazioni del film.





