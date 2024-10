Produttori Blade Runner 2049 denunciano Elon Musk per plagio

Lo studio hollywoodiano che ha prodotto 'Blade Runner 2049' ha denunciato per plagio Elon Musk, accusandolo di aver utilizzato illegalmente immagini del film per promuovere la nuova creatura in casa Tesla, il Robotaxi.

Alcon Entertainment, casa di produzione sostenuta dal fondatore di FedEx Frederick W. Smith, ha presentato la querela al tribunale federale di Los Angeles lunedì. Accusa l'imprenditore e il suo marchio di auto elettriche di aver preso alcune scene del film di Denis Villeneuve del 2017 (sequel del grande classico della fantascienza con Harrison Ford), di averle modificate con l'intelligenza artificiale e di averle usate per creare la scenografia futuristica che ha accompagnato il lancio della prima Tesla completamente autonoma, il 10 ottobre negli studi della Warner Bros.

La stessa Major è accusata di aver passato a Tesla le immagini senza il consenso della Alcon: la Warner, infatti, ha distribuito il film in cui a Ford si affiancava Ryan Gosling, ma la proprietaria legale delle immagini resta la Alcon che lo ha finanziato.

Alcon aveva negato a Tesla e Warner il permesso di usare le immagini per l'evento di presentazione del Cybercab, "perché non vogliamo che BR249 venga associato a Elon Musk, al suo comportamento altamente politicizzato, capriccioso e arbitrario, che a volte sconfina nel discorso d'odio". Ma lui le ha usate lo stesso", si legge nella querela. .



