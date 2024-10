Museo Mercedes, visita in compagnia di Andrea robot umanoide

Mercedes ha preparato una originale e affascinante sorpresa per chi visterà il suo Museo a Stoccarda dal 26 ottobre al 3 novembre 2024. Ad accogliere gli appassionati della storia della Stella a Tre Punte ci sarà Andrea, il robot umanoide della Hochschule der Medien Stuttgart (HdM).

I suoi movimenti e le espressioni facciali sono simili a quelli umani, e impressiona anche il fatto che le conversazioni in otto diverse lingue, dopo che l'AI l'ha riconosciuta quando al robo-accompagnatore viene posta una domanda. Andrea, in una dimostrazione di questi giorni, ha accolto gli ospiti seduto su una panchina nella Sala delle Leggende occupandosi da solo delle persone che incontra.

Il robot umanoide gira la testa, muove le braccia e le dita, sorride e risponde alle domande, dimostrando una perfetta conoscenza del mondo e della storia Mercedes.

"Sono molto emozionata di incontrare Andrea - ha detto Bettina Haussmann, direttrice del Museo Mercedes-Benz - e sono sicura che i nostri ospiti al museo reagiranno molto bene a un robot molto simile all'uomo. Del resto per circa due anni la Hochschule der Medien ha condotto ricerche con Andrea su come i robot umanoidi possano interagire e cooperare al meglio con il loro ambiente sociale".

L'impiego di Andrea (che arriva dal Giappone dove è 'nato' nel 2022) è ideale per un museo orientato alla tecnologia che è il luogo perfetto per analizzare il comportamento dei visitatori e realizzare indagini ad hoc. "Andrea viene presentato al pubblico in un'area controllata - ha spiegato Christian Becker-Asano, responsabile dell'Istituto per la ricerca applicata e dell'Humanoid Lab presso la Hochschule der Medien di Stoccarda - e può interagire con i visitatori che arrivano in quella zona del museo con aspettative positive e una propensione a trascorrere del tempo e sperimentare qualcosa".

Andrea può stare seduto eretto ed eseguire 52 movimenti della parte superiore del corpo, dalla testa e dalle spalle ai fianchi.

Il solo viso è in grado di muoversi in 13 modi. E grazie all'intelligenza artificiale (AI) può parlare ai visitatori in modo naturale in tedesco, inglese, francese, italiano e spagnolo oltre alle altre due che conosce, per il momento.



