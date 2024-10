In Basilicata un progetto su uso di droghe e sicurezza stradale

Il progetto lucano "Ludica", che punta sulla sicurezza stradale e sulla riduzione dell'incidentalità causata dall'uso delle droghe, parteciperà all'avviso pubblico del Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di "interventi di prevenzione delle dipendenze da sostanze stupefacenti in età scolare". Lo ha deliberato - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa - la Giunta regionale della Basilicata. Obiettivo dell'intervento è quello di realizzare nelle scuole superiori della Basilicata percorsi partecipativi per far aumentare l'alfabetizzazione sanitaria e la promozione di stili di vita sani, con particolare attenzione per la riduzione degli incidenti automobilistici delle giovani generazioni. Il progetto si articolerà in tre fasi, una per verificare cosa conoscono i giovani sulle droghe come rischio, sui loro effetti sulla sicurezza stradale, quali sono gli atteggiamenti; un'altra di confronto e condivisione con il team di supporto composto da docenti, psicologi, sociologi, esperti del settore e responsabili delle amministrazioni; la terza che prevede i laboratori per realizzare interventi comunicativi efficaci e coinvolgenti attraverso i social e la realtà virtuale. "La sicurezza sulla strada - ha sottolineato l'assessore regionale ai trasporti, Pasquale Pepe - è un valore fondamentale per una società civile. La scuola è il luogo ideale dove far passare un messaggio di sensibilizzazione in tal senso".



