Cna, 'la transizione dell' automotive sia sostenibile '

È necessario ripensare la transizione della filiera automotive per renderla sostenibile sotto il profilo ambientale, economico, sociale e industriale. È quanto indica la Cna in un documento che fotografa le dimensioni del settore e presenta alcune proposte per sostenere un processo che impatta su migliaia di imprese. La filiera italiana, riporta una nota, conta 111mila imprese e 542mila addetti comprendendo la produzione di veicoli, carrozzerie, componenti e accessori, le attività commerciali e le attività di riparazione manutenzione. Rilevante il peso delle micro e piccole imprese che rappresentano l'84% della componentistica, il 92% delle carrozzerie e il 97% della manifattura, quasi il 30% del fatturato e la metà degli occupati. Negli altri segmenti della filiera l'incidenza delle piccole imprese è ancor più consistente. Nel settore dell'autoriparazione, a esempio, le imprese con meno di 10 addetti sono il 96,4% del totale, rappresentano quasi l'80% degli addetti e contribuiscono al 64,7% delle vendite. Le micro-imprese dell'autoriparazione forniscono, inoltre, un effetto moltiplicativo importante alla crescita di altri settori: esprimono il 77,2% degli investimenti in beni materiali realizzati all'interno del comparto e quasi il 64% degli acquisti di beni e servizi funzionali alla loro attività. Cna sottolinea che per accompagnare la trasformazione tecnologica e produttiva della filiera sono necessarie: sostegno agli investimenti, sviluppo delle competenze, sviluppo infrastrutturale, avvio di strumenti di sostegno in grado di rendere coerente la spinta alla transizione tanto nell'offerta quanto nella domanda, orientando gli incentivi verso le migliori tecnologie disponibili sul mercato e allargando la platea dei fruitori.



