Clio Cup: Arduini trionfa nella Junior Cup

La prima stagione europea della Clio Cup per Leonardo Arduini si chiude con una settima posizione assoluta, il mancato conseguimento del titolo europeo Junior per un solo punto all'ultimissima gara della stagione e la conquista del titolo della Cup Junior italiano accompagnato da un quarto posto assoluto nella sere tricolore.

Nell'ultimo appuntamento europeo, quello di Monza, il giovane Arduini ha chiuso in sesta posizione assoluta gara 1, un piazzamento che è valso anche il podio nella serie tricolore, mentre in gara 2 ha ottenuto una settima posizione a livello di campionato europeo e il quinto posto nella serie italiana del monomarca.

"Se ci penso bene, sono molto contento della mia stagione - ha affermato Arduini - l'obiettivo era crescere rispetto allo scorso anno e imparare piste nuove. Siamo andati ben oltre le aspettative, siamo stati ospiti fissi della top10 europea assoluta e abbiamo conquistato il campionato Junior tricolore".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA