All'asta l'ultima Ferrari F1 di Schumacher

La Ferrari di F1 del 2006 guidata da Michael Schumacher, nell'epilogo della carriera in rosso del pilota tedesco, sarà battuta all'asta il 14 novembre da RM Sotheby's. La monoposto in questione, contraddistinta dal numero di telaio 254, dalla sigla del motore 056F-194 e dal cambio 657-11, ha ottenuto nel corso della stagione cinque vittorie e tre pole position, oltre a tre secondi posti e quattro giri veloci, ed è quella con cui Schumacher ha superato il record di pole position di Ayrton Senna e con cui ha ottenuto la sua ultima pole position e l'ultima vittoria nella massima formula in un gran premio sul suolo tedesco.

Questa vettura dalla storia così importante è stata certificata con il Ferrari Classic Red Book nel 2008 ed ha chiuso un ciclo fenomenale. Infatti, il campione tedesco, dopo 11 anni in Ferrar,i ha conquistato cinque campionati del mondo piloti, sei titoli costruttori e 72 vittorie totali. Nel 2006 fu battuto da Alonso e la Renault si aggiudicò il titolo costruttori, ma fu una stagione in cui Schumacher e la Ferrari furono in lotta fino alla fine. Quindi, la 248 F1, questo il suo nome, sarà oggetto di sicuro interesse tra i collezionisti e, di conseguenza, le sue quotazioni sono destinate a toccare livelli importanti.

