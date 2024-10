Renault 4 E-Tech Electric, modularità si adatta a ogni utilizzo

Con Renault 4 E-Tech Electric, Renault riconferma ancora una volta la sua volontà di accelerare la transizione energetica su scala europea, democratizzando i veicoli elettrici. Il marchio offre una gamma di veicoli 100% elettrici in grado di rispondere a tutte le esigenze e a tutti gli utilizzi. Renault 4 E-Tech Electric trova il suo posto ideale nel segmento B, appena sopra Renault 5 E-Tech Electric.

Leggermente più grande e più "voluminosa" rispetto a quest'ultima, si posiziona come Captur rispetto a Clio.

Mentre Renault 5 E-Tech Electric si rivolge ad una clientela che predilige una city car con linee da berlina, Renault 4 E-Tech Electric ha una visione più ampia e punta a convertire all'elettrico tutti i tipi di pubblico, comprese le giovani famiglie che preferiscono le linee e l'abitabilità di un suv.

C'è una parola che riassume in tutto e per tutto Renault 4 originale: versatilità. Trent'anni dopo la fine della sua "carriera", questo termine è sempre d'attualità. Ecco perché Renault 4 E-Tech Electric, frutto della Renaulution, entra nella gamma elettrica di Renault come il veicolo per tutte le esigenze. Il suo obiettivo ambizioso è chiaramente quello espresso dalla filosofia alla base della sua progettazione: rispondere al maggior numero possibile di utilizzi dei clienti. È stata pensata per gli spostamenti quotidiani, ma anche per i viaggi dei weekend e le gite di piacere. Concepita per la guida solitaria, ma anche per i viaggi in famiglia. Creata per un ampio utilizzo del volume del bagagliaio. Quest'eredità le viene chiaramente dalla R4 e, come quella dei tempi, Renault 4 E-Tech Electric ha scelto di guardare lontano fissandosi un nuovo orizzonte, per permettere a tutti di esplorare la grande varietà di utilizzi dei veicoli elettrici. Considerandosi come l'auto "blue-jeans" del XXI secolo, può far tutto: città, campagna, montagna e autostrada già l'aspettano con impazienza. A riprova della sua versatilità, in primo luogo, Renault 4 E-Tech Electric offre al segmento un'inedita accoppiata di volume del bagagliaio / modularità: 420 litri "cubi", soglia di carico più bassa che mai, ingegnosi vani portaoggetti, panchetta pieghevole, sedile del passeggero trasformabile in tavolino - una novità assoluta per i veicoli elettrici! - e tanto altro. Tutte queste prestazioni, ma anche l'abitabilità record, il centro di gravità ribassato, la tenuta di strada, la funzione One Pedal e l'autonomia fino a 400 km sono stati resi possibili grazie alla piattaforma dedicata AmpR Small, unica in Europa. Condivisa con Renault 5 E-tech Electric, ha permesso molte economie di scala, senza compromessi per i clienti. Insomma, c'è quanto basta per fare di Renault 4 E-Tech Electric l'auto compatta che ci vuole per restare zen nel traffico intenso, ma anche nei lunghi viaggi. Renault 4 è tornata, ma senza nostalgia per il passato, come ha già dimostrato la showcar 4EVER Trophy nel 2022 con il suo look muscoloso. La decisione è stata, quindi, quella di rivisitare la leggendaria R4 facendole fare una metamorfosi. Con il suo design retro-futuristico ed il look da avventuriera trendy, Renault 4 E-Tech Electric dà prova di grande modernità, aggiornando alcuni elementi imprescindibili della prima Renault 4. La calandra è la caratteristica che salta subito all'occhio.

Oltre ad essersi fortemente ispirata alla Renault 4 dei vecchi tempi, è unica nel suo genere, perché il profilo resta sempre illuminato, proprio come il logo Renault al centro. Questa calandra illuminata formato monoblocco (1,45 metri di lunghezza) è una novità assoluta nel settore auto, sfida raccolta grazie alla collaborazione dei team di Design, Ingegneria e Industria di Renault e Ampere. Al posteriore, i fari, sempre suddivisi in tre parti, sono rinnovati. conquistano per la modernità, con la firma LED distintiva, ma non dimenticano di richiamare la tipica forma a pillola dell'iconica auto degli anni Sessanta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA