Microlino tra i protagonisti del Fleet Europe Days

Tra i protagonisti del Fleet Europe Days, in programma dal 23 al 24 ottobre alll'Allianz MiCo di Milano, ci sarà anche Microlino, la microcar che punta alla micromobilità sostenibile e distintiva.

Il veicolo elettrico, 100% Made in Italy si è candidato anche ad essere il mezzo per aziende, grandi o piccole, destinate a circolare nei centri storici per le proprie consegne di merci.

Il veicolo è già entrato nel mondo dell'hotellerie di lusso in Svizzera, dove viene messo a disposizione della clientela.

I partecipanti al Fleet Europe Days 2024 potranno conoscere da vicino Microlino sullo stand allestito presso il Fleet Europe Village, dove sarà esposta una versione 90, caratterizzata da una livrea Verde menta e tetto Bianco e interni premium Antracite, un abbinamento che richiama quel lifesyle italiano famoso nel mondo.

"Siamo davvero felici di partecipare a questo evento così prestigioso - ha commentato Oliver Ouboter, Coo Micro Mobility Systems - poiché riteniamo che questi appuntamenti siano fondamentali per accrescere una sinergia coordinata tra attori che operano in settori diversi, industriale, istituzionale e di servizi, al fine di accelerare sulla transizione energetica in atto per il bene del pianeta e delle prossime generazioni".





