Michelin Alpin 7 è nuovo pneumatico per l'inverno

Si chiama Alpin 7 il nuovo pneumatico Michelin che debutta sul mercato e va ad arricchire la famiglia di prodotti a disposizione per la stagione invernale. Il nuovo arrivato si inserisce nella gamma invernale Michelin Alpin, dedicata a chi incontra spesso condizioni di guida invernali severe e, per questa ragione, necessita di pneumatici specifici.

Come tutti i pneumatici delle gamme CrossClimate, anche quelli della gamma Alpin sono dotati sia della marcatura M+S, sia della certificazione 3PMSF (3 Peak Mountain Snow Flake, o simbolo alpino), che ne consentono l'utilizzo in sicurezza tutto l'anno, rispondendo alle normative previste in inverno su diversi tratti stradali.

In particolare, il nuovo pneumatico Alpin 7, vede nell'inverno il suo habitat naturale e risponde alle esigenze degli automobilisti che guidano spesso in condizioni invernali severe. Inoltre, grazie alle sue caratteristiche, Alpin 7 è adatto a tutti i tipi di auto, dalle termiche alle elettriche, passando dalle ibride.

Il nuovo arrivato è pensato per affiancare altri due modelli 100% invernali, ovvero il Pilot Alpin 5 e il Pilot Alpin 5 SUV, oltre all'offerta all-season Michelin CrossClimate 2 e CrossClimate 2 SUV. Le prestazioni di Alpin 7 sono state confermate dai risultati dei test condotti dall'UTAC nel nord della Finlandia (Mellatracks) nel dicembre 2023, su richiesta di Michelin.

Le aree dei test si sono concentrate sulla sicurezza su strade invernali bagnate e innevate (5,6), sulle prestazioni migliorate sulla neve (1,2), sull'ottima durata chilometrica e sul consumo energetico ridotto (3,4). In particolare, Alpin 7 può contare sulla nuova mescola di gomma progettata per le basse temperature, che consente una buona aderenza in accelerazione, frenata e curva.

Importanti novità si trovano nel battistrada direzionale e nell'aumento delle lamelle nella scultura, per una migliore aderenza su strade bagnate e innevate. Questa elevata lamellizzazione migliora l'aderenza in frenata del 6% e la trazione sulla neve. Il battistrada direzionale, poi, aiuta gli automobilisti a mantenere il controllo del proprio veicolo anche nelle condizioni più difficili.

Il nuovo design, infine, consente di mantenere buoni livelli di prestazioni per tutta la vita del pneumatico e di utilizzarlo fino all'indicatore di usura. Grazie alle conoscenze di Michelin nella stampa 3D, Alpin 7 presenta lamelle evolutive, ovvero nuove scanalature che compaiono man mano che il battistrada del pneumatico si consuma. Ciò permette di mantenere un buon livello di performance per tutta la vita del pneumatico.

