Jaguar TCS Racing presenta la nuova I-TYPE 7

Il team Jaguar TCS Racing ha presentato sotto forma di prototipo la nuova Jaguar I-TYPE 7, ovvero la vettura con la quale la squadra concorrerà per il titolo nella nell'undicesima edizione del campionato mondiale di Formula E. Durante i test in vista dell'inizio di stagione di dicembre, la Jaguar I-TYPE 7 sfoggerà una livrea celebrativa su cui sono rappresentate le 16 vittorie ottenute finora dal team Jaguar TCS Racing, su 11 diversi tracciati di Formula E.

Con l'introduzione dei regolamenti GEN3 Evo, la stagione 2024/2025 della Formula E farà registrare un altro significativo passo avanti nella tecnologia EV e nel massimo campionato riservato alle auto elettriche da corsa. Tra le principali novità, la nuova carrozzeria, la possibilità di utilizzare la trazione integrale per i Qualifying Duels, le fasi di lancio e l'Attack Mode e i nuovi pneumatici Hankook iON con un'aderenza superiore del 5-10%.

La livrea del prototipo Jaguar I-TYPE 7 simboleggia tutti i 16 successi ottenuti finora da Jaguar TCS Racing in Formula E, raffigurando le curve più importanti degli 11 circuiti su cui hanno preso vita le vittorie. Tra queste, il primo podio assoluto conquistato all'E-Prix di Roma del 2019 e la doppietta ottenuta all'E-Prix di Monaco del 2024.

"Quella 2024 - ha commentato James Barclay, team principal di Jaguar TCS Racing - non è stata solo la nostra migliore stagione fino ad oggi in Formula E, ma anche un'annata storica, con Jaguar TCS Racing che ha vinto sia il Teams' World Championship che l'inaugurale Manufacturers' Trophy con la Jaguar I-TYPE 6.

In qualità di Campioni del Mondo in carica, non vediamo l'ora di ripartire con il nostro prototipo". I-TYPE 7 e con tutti gli entusiasmanti sviluppi tecnici e le sfide che l'era GEN3 Evo porta con sé."



