Ferrari: arrivano i rinnovi dei piloti ufficiali endurance

Ferrari rinnova i contratti dei piloti endurance in occasione delle finali mondiali, seguendo la scia dei rinnovi di Nielsen, Calado e Pier Guidi avvenuti tra novembre 2023 e gennaio 2024.

Nello specifico, la casa di Maranello continuerà ad avvalersi delle prestazioni al volante di Antonio Fuoco, che quest'anno ha conquistato la 24 Ore di Le Mans e, dal 2021, ha maturato 12 podi e 3 vittorie nel Wec. Di Miguel Molina, che ha condiviso con Fuoco il successo nella maratona francese del Wec, dove ha ottenuto dal 2019 19 podi e 3 vittorie.

Inoltre, rimarrà in "rosso" Daniel Serra, autore di 2 successi a Le Mans nel 2017 e 2019, di una vittoria nella Endurance Cup nel 2022, e del successo alla 24 Ore di Daytona nel 2024.

Rinnovo anche per Davide Rigon, pilota cresciuto nelle monoposto e poi approdato con successo alle ruote coperte, che ha condiviso con Serra le vittorie nella Endurance Cup e nella 24 Ore di Daytona.

Prolungamento dell'impegno in Ferrari per Alessio Rovera, forte di un titolo nel Campionato Italiano GT Sprint conquistato nel 2019 a cui si è affiancato quello nella serie GT Endurance del 2020, seguito dalle vittoria nella 24 Ore di Le Mans nel 2021, nella 6 Ore d Spa nel 2023 con la 488 GTE. Lo stesso Rovera ha ottenuto la vittoria in 4 gare iridate con i prototipi della classe LMP2 nel 2022, anno in cui si è aggiudicato il titolo FIA Endurance Trophy. Infine, rinnova anche Lilou Wadoux, che ha debuttato nel WEC in classe LMP2 nel 2022, prima di diventare pilota Ferrari dalla stagione successiva quando ha ottenuto un successo alla 6 Ore di Spa in classe LMGTE Am, con la 488 GTE, diventando la prima donna a salire sul gradino più alto del podio nel contesto nel WEC.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA