Enzo Mattioli Ferrari investe in Cavallino Inc.

Enzo Mattioli Ferrari, discendente diretto di Enzo Ferrari e nipote di Piero, attraverso la Ferrari Family Investments, di cui è amministratore delegato, ha deciso di investire in Cavallino Inc., la società americana che dal 1978 pubblica la rivista bimestrale Cavallino e dal 1992 organizza il Concorso d'Eleganza Palm Beach Cavallino Classic.

La famiglia Ferrari entra così nel più antico progetto indipendente al mondo dedicato alla conservazione dell'eredità di Enzo Ferrari: le sue auto, la loro storia, la loro conservazione in condizioni di autenticità e la visione di un uomo che ha costruito un'azienda di successo con un'immagine unica. Luigi Orlandini, che ha guidato la crescita dinamica di Cavallino negli ultimi quattro anni, dall'acquisizione da parte di Canossa Events, continua a ricoprire la carica di chairman of the board of directors e amministratore delegato di Cavallino.

Enzo Mattioli Ferrari ha assunto il ruolo di presidente di Cavallino.



