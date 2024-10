Renault 4 E-Tech Electric, pronta per indossare la divisa

Per il suo carattere, le sue caratteristiche tecniche e di funzionalità e il suo 'formato' la nuova Renault 4 E-Tech Electric è già pronta, come era avvenuto in passato con la 4L degli Anni '60, per indossare la divisa o l'abbigliamento da lavoro.

Quello delle istituzioni e del mondo professionale è sempre stato uno sbocco molto importante per la prima 'tuttofare' della Losanga. Lo dimostra il fatto che dal 1962 fino allo stop della sua produzione in Francia più di 14.500 Renault 4 si sono unite ai ranghi della Gendarmeria Nazionale per servire come veicoli di pattuglia e di collegamento, Nel passato al servizio della collettività - in patria e in molti altri Paesi - ci sono state poi le carriere della 4L e delle sue eredi con la divisa dei Pompieri, della Polizia, del Soccorso Stradale e del Pronto Intervento.

Significativa anche la presenza della Renault 4 - in versione furgonetta con carrozzeria sopraelevata nella zona dietro alla cabina e volume di carico di 5,47 metri cubi - nella flotta delle Poste francesi, rigorosamente verniciate in fabbrica nel giallino numero 030.

Al Salone di Parigi che si è chiuso ieri, Renault non ha rinunciato ad utilizzare il valore d'immagine e di affidabilità delle 4L che avevano indossato la divisa tra gli Anni '60 e l'iniezione degli Anni '90 per ipotizzare un futuro 'professionale' anche per la nuovissima 4 E-Tech Electric che, visto il suo layout, potrebbe portare in molte flotte i vantaggi di una solida propulsione elettrica.

Sotto forma di modelli in scala e immagini in studio, l'ultima arrivata nei cataloghi della Losanga si è così presentata in versione Sapeurs et Pompiers, Police, Intervention, Highway Patrol (cioè Gendarmerie) e naturalmente La Poste, con tanto di portellone posteriore senza vetratura e una più attuale verniciatura bicolore gialllo-blu.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA