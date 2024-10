Lamborghini vince il titolo DTM con Mirko Bortolotti

Lamborghini si aggiudica il titolo del DTM con un finale di stagione in cui Mirko Bortolotti, pilota del team SSR Performance, ha riportato un nome italiano al vertice di questa serie dopo 31 anni dal trionfo di Nicola Larini. Un successo che ha segnato anche il ritorno di un brand italiano al vertice del DTM, proprio nella stagione che ha celebrato i quaranta anni del campionato tedesco.

La vittoria di Bortolotti è arrivata nell'ultimo appuntamento dei 16 in programma ed a seguito del successo maturato sul circuito austriaco del Red Bull Ring nella tappa precedente.

L'alfiere della casa del toro aveva 15 punti da amministrare nei confronti di Kelvin van der Linde (Audi) e 20 su Maro Engel (Mercedes), ma il quinto posto in gara 1 lo aveva relegato, provvisoriamente, al secondo della classifica assoluta. Nella giornata di domenica però, Bortolotti si è subito ripreso la vetta con la pole da tre punti, prima di laurearsi campione con la seconda posizione in gara 2.

"Sono senza parole - ha dichiarato Mirko Bortolotti, campione DTM 2024 - devo ringraziare Lamborghini che dieci anni fa ha creduto in me e mi ha dato un'occasione. Assieme abbiamo vissuto momenti di gioia e dolore, festeggiando tante vittorie e titoli.

Questo del DTM è in assoluto quello più importante, sia per me che per il Marchio".







