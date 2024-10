Reno, l'avatar di Renault, protagonista immateriale a Parigi

C'è stato anche un personaggio immateriale - Reno, che è l'avatar ufficiale di Renault - tra i protagonisti della 90ma edizione del Salone dell'Automobile di Parigi, non solo per la sua presenza nelle ultime due novità della Losanga, la 5 E-Tech Electric e la 4 E-Tech Electric.

Ma anche perché l'evento espositivo è stata l'occasione per annunciare che questo assistente 'umanizzato' sarà farà parte del sistema intelligente e connesso OpenR Link, diventando un contenuto dell'infotainment partire dalla prossima generazione di veicoli Renault.

Per Reno Renault ha avviato una collaborazione con il colosso americano delle App e dei servizi di intelligenza artificiale Cerence. Il copilota digitale umanizzato di nuova generazione - che è in fase di definizione - fornirà una esperienza a bordo del veicolo (e specialmente in quelli elettrici) utilizzando una modalità 'umana' di interagire con la macchina, il guidatore e i passeggeri.

Reno - materializzato tridimensionalmente in una Losanga umanoide con tanto di occhi, bocca e mani - lo farà insegnando, spiegando, semplificando le funzionalità. Potrà essere richiesta ad esempio una visita guidata del veicolo per suggerire una configurazione iniziale.

O ancora una spiegazione su come è possibile sfruttare al massimo le diverse modalità di ricarica dei veicoli elettrici.

Reno sarà molto utile anche per funzionare da vero co-pilota, fornendo ad esempio suggerimenti in tempo reale per passare ad una diversa modalità di guida in caso di rallentamento del traffico.

Dotato di intelligenza artificiale basata su chatGPT Reno, in attesa del debutto dei modelli elettrici che lo propongono di serie, può intanto essere scoperto scaricando da Google Play o da Apple Store le App WT4 e WT5 by Reno.

Acquistando R5 R Pass nella App si trovando tutti i vantaggi e contenuti esclusivi che Renault dedica ai suoi clienti proiettati verso il futuro elettrico e condiviso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA