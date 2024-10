Pichetto, 'Ue sui motori elettrici al 2035 ha detto un'idiozia'

"Quando nel 2019 l'Unione Europea ha detto che nel 2035 dovevano esserci solo motori elettrici ha detto un'idiozia". Lo ha ribadito stamani il ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto, a margine del Venice Hydrogen Forum di Venezia. "Quando la politica - ha spiegato ai giornalisti - vuole fissare la tecnologia, come ha fatto l'Unione Europea cinque anni fa, o sono dei maghi, e allora non dovrebbero fare i politici, o altrimenti è un fallimento, come è stato un fallimento l'Unione Sovietica dei bei tempi". L'Ue, ha proseguito "ha fatto un provvedimento che è un'idiozia. Uso questo termine perché mi sono occupato di automobili tutta la vita, e dico che io sono convinto che al 2035 il motore elettrico sarà il motore principale, perché ha sette volte di pezzi in meno, cioè è più facile da fare. Ma quando dico 'principale' dico che avrà il 50, 60, 70% del mercato. Non è logico - ha concluso il ministro - che la politica fissi il vincolo alla tecnologia che il ricercatore, lo scienziato mi dà".



