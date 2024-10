Le youngtimer Abarth si mettono in mostra all'Heritage Hub

Sarà visitabile fino al 10 novembre, presso l'Heritage Hub di Stellantis, a Torino, la mostra temporanea dedicata alle "youngtimer Abarth di domani", vetture realizzate in serie limitate o in serie speciali dal 2007, e ormai divenute dei veri e propri modelli da collezione.





L'intento è quello di consentire alle nuove generazioni di conoscere queste auto, per rafforzare l'identità del brand in modo preservarne l'eredità nel tempo.

In tutto sono 14 le "youngtimer" da visionare, tra cui l'esclusiva 695 Edizione Maserati e la potente Abarth 124 RALLY.

Da non perdere anche la possibilità di vedere dal vivo l'Abarth 500 "Tokyo", la prima versione della 500 Abarth destinata al Salone di Tokyo nel 2008; l'Abarth 500 "Da 0 a 100", la Limited Edition lanciata nel 2008 per celebrare un secolo dalla nascita del fondatore; e le Abarth 695 Biposto e Abarth 695 Esseesse, che incarnano i valori fondanti del brand: massime prestazioni, cura artigianale e costante affinamento tecnico. "Questa mostra è un'occasione unica per conoscere da vicino, tutte insieme, alcune delle più pregiate "youngtimer Abarth di domani" - ha dichiarato Roberto Giolito, head of Stellantis Heritage - ossia quelle vetture il cui valore storico ed economico è destinato a crescere nel tempo, a patto di prendersene cura con passione e costanza".



