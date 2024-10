DS Automobiles svela nuova monoposto per la Formula E

A meno di tre settimane dai test ufficiali in programma dal 4 al 7 novembre e che apriranno l'undicesima stagione del Campionato mondiale ABB FIA di Formula E, DS Automobiles e Penske Autosport hanno presentato oggi a Parigi la monoposto DS E-Tense FE25.

DS Automobiles, impegnata sin dalla seconda stagione nel Campionato mondiale ABB FIA di Formula E, si appresta ad affrontare la sua decima stagione di attività nella massima serie riservata alle monoposto 100% elettriche, con un bagaglio di due doppi titoli piloti e costruttori conquistati nel 2019 e nel 2020.

Il sodalizio della casa automobilistica con Penske Autosport è iniziato nel 2022 e oggi è stato confermato svelando la DS E-Tense FE25 Gen3 Evo, la monoposto che dal 4 al 7 novembre prossimi debutterà ufficialmente sul circuito spagnolo di Valencia, durante i test ufficiali di pre-season in preparazione della Stagione 11.

La nuova monoposto, con livrea nero scuro a strisce oro, vanta un nuovo powertrain, frutto di due anni di sviluppo curato da DS Performance. L'unità tecnologica avanzata incorpora oggi il meglio delle conoscenze tecniche del reparto corse di DS Automobiles.

Abbinato alla trazione integrale (in modalità 350 kW) e a nuovi pneumatici che assicurano una tenuta di strada ottimale, il nuovo powertrain (composto da inverter, cambio e motore) promette massima efficienza e mira a facilitare al massimo il lavoro dei piloti.

"Per DS Automobiles - ha commentato Eugenio Franzetti, direttore DS Performance - questa stagione ha un sapore particolare e vale più di un titolo. Per la nuova monoposto abbiamo lavorato quasi due anni, dalla progettazione ai test.

L'evoluzione riguarda tutti i componenti di hardware con inverter, motore elettrico e cambio differenziale completamente nuovo per una migliore guidabilità. Puntiamo ad una maggior efficienza nella parte finale della gara. Piloti e dati ci hanno fatto capire che eravamo veloci in qualifica ma c'era da lavorare sull'efficienza". Dietro al volante siederanno Jean-Eric Vergne, unico due volte campione di Formula E e detentore del record di pole position nella serie, oltre a Maximilian Günther, entrambi a caccia di nuovi trofei. Gli obiettivi dichiarati del team franco-americano sono confermare le prestazioni ottenute nelle qualifiche,, migliorare il ritmo di gara, posizionarsi tra i leader della serie e conquistare più podi possibile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA