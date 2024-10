Aci, "La Mobilità in uno scatto":18 ottobre evento conclusivo

E' giunto alle battute finali il progetto locale dell'Automobile Club Siracusa "La Mobilità in uno scatto", realizzato dall'Ente con il patrocinio del Comune di Siracusa. Ispirato ai principi fondanti dello Statuto ACI e alla sua mission, il progetto ha avuto come protagonisti i ragazzi al termine del ciclo scolastico secondario di secondo grado. A loro l'Automobile Club ha chiesto di esprimere una personale riflessione sulla mobilità attraverso l'uso della fotografia.

Sei gli Istituti scolastici che hanno aderito all'iniziativa: il Nervi-Alaimo di Lentini, il Leonardo da Vinci di Floridia, Rizza, Insolera, Einaudi e Fermi di Siracusa. I lavori dei ragazzi sono stati giudicati da una Commissione appositamente nominata dal Presidente dell'Ente, che, alla luce dei criteri espressi nel Regolamento di partecipazione (qualità tecnica della foto, capacità di interpretazione del tema, impatto del messaggio trasmesso, originalità e creatività), ha selezionato le foto più significative tra le tante pervenute. Tra queste, nel corso dell'evento conclusivo che si svolgerà venerdì 18 ottobre presso la sede del Sodalizio aretuseo, verranno premiate le 3 immagini più rappresentative con prodotti istituzionali a marchio ACI. Al primo classificato andrà una fotocamera digitale. Previste anche due menzioni speciali fuori concorso.

Tante le tematiche attinenti la mobilità indagate dai ragazzi: dai mezzi con i quali si agisce la mobilità, al rapporto tra mobilità e natura, ai cambiamenti che caratterizzano la mobilità del nostro tempo. Per l'occasione, verrà allestita nel Salone di Rappresentanza dell'ACI una piccola esposizione che sintetizza il meglio dei lavori realizzati. La cerimonia di premiazione avverrà alla presenza dei vertici dell'AC Siracusa, dei dirigenti scolastici e referenti di progetto degli Istituti aderenti all'iniziativa, oltre che dei rappresentanti istituzionali del Comune.



