Zipse (Bmw), 'bando Ue su motori termici è irrealistico'

Il piano europeo per vietare la vendita di auto con motori a scoppio a partire dal 2035 porterà ad una ''massiccia contrazione'' della sua industria automobilistica: questo l'avvertimento lanciato dall'amministratore delegato di Bmw, Oliver Zipse, in occasione del Salone dell'Auto di Parigi. Per Zipse, il continente europeo non è pronto in alcun modo ad abbandonare motori a benzina e diesel. I progetti Ue sulla fine motore a scoppio, avverte il tedesco, ''non sono più realistici'' e i sussidi per l'auto elettrica ''insostenibili''.



