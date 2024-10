Toyota avvia una partnership tecnica con Haas in F1

Toyota con il reparto sportivo Gazoo Racing torna in formula 1 per una partnership con il team MoneyGram Haas, in base ad un accordo che consentirà ai giovani piloti, ingegneri e meccanici di acquisire esperienza nella categoria al vertice degli sport motoristici.

D'altra parte, la casa giapponese crede molto sull'importanza del motorsport come strumento mediante il quale migliorare la formazione del personale, il processo produttivo ed i veicoli.

Anche in virtù del fatto che le auto perfezionate nelle competizioni si avvalgono dell'apporto di piloti professionisti e vengono testate senza il timore di arrivare alla rottura, incrementando in questo modo la qualità degli elementi meno resistenti.

Con questa collaborazione, Toyota Gazoo Racing mira ad apprendere dal team di F1 MoneyGram Haas i processi decisionali sfruttando l'accordo che prevede la partecipazione ai test di piloti, ingegneri e meccanici del team della casa giapponese.

Quest'ultimi prenderanno parte anche allo sviluppo dell'aerodinamica delle auto da corsa per la massima formula progettando e producendo parti in fibra di carbonio in ambienti operativi estremi simulati.

