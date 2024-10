'Magnum Run' in Toscana solo per vetture anni '80-'90

Tornerà questo fine settimana a solcare le strade della Toscana la 'Magnum Run', la gara di regolarità, giunta alla sua terza edizione, che vedrà il via sabato mattina da Siena per giungere domenica, dopo aver attraversato borghi suggestivi, San Miniato (Pisa). Il nome della corsa, ideata da Giulio e Lorenzo Barnini e da David Mazza, si è ispirato alla famosissima serie tv 'Magnum P.I.' e alla Ferrari 308 Gts protagonista dei telefilm. Alla gara si sono iscritti ben 60 partecipanti con vetture iconiche e coloratissime, grazie a livree speciali pensate per l'occasione, che spaziano dalla Ferrari F40 alla Porsche 993 turbo, dalla Ford Escort Cosworth alla Fiat Uno turbo insieme alla mitica Lancia Delta Integrale Evo. Ai piloti non sarà svelato subito il percorso, ma soprattutto, in totale spirito anni '80, sarà vietato usare qualsiasi tipo di supporto tecnologico. I concorrenti dovranno solo affidarsi a un tabellone che svelerà via via le tappe successive.

Un lancio di dadi deciderà l'avanzamento con il rischio di intoppare in un imprevisto, proprio come nel Monopoli, il più famoso gioco di società di quegli anni. I partecipanti che incapperanno in una penalità, dovranno sottoporsi a prove che si ispireranno ai giochi della loro infanzia o adolescenza, come una sorta di caccia al tesoro con la ricerca di schede telefoniche, cassette Vhs, calciatori di Subbuteo, o ancora le tessere del Monopoli. All'arrivo a San Miniato, poi, sarà organizzata in piazza del Popolo una grande festa con accesso gratuito a tutta la popolazione: sarà possibile ammirare da vicino le vetture protagoniste della gara, verranno offerti tanti prodotti tipici del territorio insieme a una grande grigliata con protagonista la bistecca alla fiorentina. E ad accompagnare il tutto, la musica e un dj set con brani rigorosamente anni 80/90.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA