Alpine al salone di Parigi tra tradizione ed innovazione

Poker servito al salone di Parigi per Alpine, che sfoggia 4 vetture dal fascino unico e rappresentative del presente e del futuro del brand. Oltre alla A110 R Ultime, la sportiva specialistica da 345 CV e 420 Nm, che sarà realizzata in soli 110 esemplari, a rappresentanza delle proposte attuali troviamo la A290, la city car elettrica che sfrutta la piattaforma AmpR Small ed abbina un abitacolo a 5 posti ad un propulsore che eroga fino a 220 CV, per una sportività da vivere ogni giorno. Lo sguardo sul prossimo futuro, invece, è offerto dal concept A390_β, che prefigura il veicolo definitivo previsto per il 2025 in cui convivono forme innovative, 3 motori elettrici, e la piattaforma AmpR Medium.

La proposta più audace all'ombra della torre Eiffel è rappresentata dal prototipo alimentato ad idrogeno e denominato Alpenglow Hy6, che guadagna un propulsore V6 da 3,5 litri biturbo capace di erogare 740 CV.

Nell'area espositiva del marchio, quindi, c'è tutta l'intraprendenza di un brand che attinge dal suo passato per proiettarsi in maniera innovativa verso il futuro.



