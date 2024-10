Bugatti: il fascino della Tourbillon conquista Doha

La Bugatti Tourbillon, in Qatar, è stata immortalata nel quartiere Mina del porto di Doha che, attraverso la sua architettura, richiama la bellezza duratura del mare, nello stesso modo in cui il nuovo modello dell'atelier di Molsheim esprime il legame tra l'artigianalità del brand e la tradizione.



Infatti, la Tourbillon si ispira alla Type 57SC Atlantic, celebrata come l'auto più bella del mondo; alla Type 35, l'auto da corsa di maggior successo di sempre; ed ala Type 41 Royale, una delle auto di lusso più ambiziose di tutti i tempi. Nel deserto di Zekreet, poi, l'hypercar si è opposta alla bellezza selvaggia delle sabbie, e nella Moschea Twenty Seven le sue linee eleganti e la raffinata artigianalità hanno riecheggiato la profonda estetica della moschea.

Impegnata nel prosieguo del suo tour, la Bugatti Tourbillon dovrebbe iniziare la produzione a mano e le consegne dei 250 esemplari previsti nel 2026, successivamente alla realizzazione delle ultime hypercar Bugatti con motore W16, ovvero la Bolide e la W16 Mistral, per scrivere un nuovo capitolo nella storia del marchio francese.

