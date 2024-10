Atmosfera elettrica a Roma con la nuova Mercedes Classe G

L'evoluzione che abbraccia la tradizione, è proprio questo il messaggio che si nasconde dietro al clime stronger than time della Mercedes Classe G che, fino a sabato 12 ottobre, a Roma, a Largo Goldoni, sarà protagonista di un'istallazione in cui si ritrova immortalata nell'azione di arrampicare una ripida roccia.

Inoltre, nella giornata di domani, sabato 12 ottobre, dalle 10.00 alle 19.00, i fan dell'iconico modello della stella potranno avere la possibilità di conoscere ancora più da vicino la nuova G elettrica, esposta per l'occasione presso lo spazio eventi de La Lanterna Rome, in Via Tomacelli 157, proprio di fronte all'installazione.

Nello specifico, la nuova Mercedes-Benz G 580 con tecnologia EQ Mercedes-Benz rappresenta la prima variante completamente elettrica di questa off-road che ha fatto la storia del brand e adesso unisce tradizione e progresso nella maniera più efficace possibile. Infatti, alla stregua delle varianti endotermiche, la carrozzeria poggia su di un telaio portante, che è stato adattato per ospitare l'unità elettrica. La Classe G a batteria, inoltre, mantiene lo schema delle sospensioni anteriori indipendenti a doppio braccio con l'assale posteriore rigido di nuova concezione, mentre la batteria agli ioni di litio ad alto voltaggio, integrata nel telaio, ha una capacità utile di 116 kWh, e consente di percorrere fino a 473 chilometri con una sola carica. "La Classe G va ben oltre il semplice concetto di automobile - ha dichiarato Mirco Scarchilli, responsabile marketing experience di Mercedes-Benz Italia - e oggi, con il debutto della versione full electric, rappresenta il manifesto del nostro impegno nella transizione ecologica".



