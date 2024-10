Airbag diffettosi su Citroen, accolto ricorso associazione consumatori

Il tribunale di Torino ha accolto una azione inibitoria promossa da Codacons, Adusbef e associazione utenti dei servizi televisivi in merito all'adeguatezza della campagna di richiamo di circa 190mila autovetture della Citroen per problemi di airbag. Per decisione dei giudici, la società Groupe Psa Italia dovrà prendere alcuni provvedimenti, fra cui aggiornare le comunicazioni ai proprietari delle auto e mettere a loro disposizione vetture sostitutive o voucher per il car sharing entro sette giorni da una eventuale richiesta. Il caso è quello degli airbag difettosi che interessa circa 190 mila veicoli Citroen C3 e DS3, prodotti tra il 2009 e 2019, airbag la cui attivazione in caso di incidenti potrebbe avere conseguenze letali per i passeggeri in quanto “potrebbero rompersi con una forza eccessiva, con il rischio che frammenti di metallo colpiscano gli occupanti del veicolo”.

"Questa decisione del Tribunale - è il commento delle tre associazioni - è una grande vittoria per tutti i consumatori italiani e sottolinea come la responsabilità sociale delle grandi imprese non sia solo nella qualità della produzione e nella vendita dei prodotti, ma anche e in primis nell' intervenire immediatamente nel caso di criticità che mettono in grave pericolo la sicurezza e la salute degli utenti".

Le misure adottate da Psa Italia per la campagna di richiamo delle vetture Citroen con airbag difettosi sono state "insufficienti". Gli interventi in Italia inoltre, sono arrivati alla fine del 2023 quando il problema era noto "almeno a partire dal 2019". E' quanto si legge nell'ordinanza con cui il tribunale di Torino ha accolto una azione inibitoria di Codacons, Adusbef e Associazione utenti dei servizi televisivi.

