Ztl Roma, ok a circolazione Diesel Euro 4 in fascia verde

Stop ai divieti della fascia verde per un altro anno. La giunta del Lazio ha dato il via libera alla proroga per l'ingresso nella Ztl fascia verde di Roma dei veicoli diesel Euro 4, e proroga i Diesel euro 5 che quindi potranno circolare ancora per tutto il 2025. Il provvedimento regionale ha accolto le prescrizione della delibera del Comune di Roma. "Durante la Giunta regionale di oggi abbiamo approvato con delibera la proposta di rimodulazione da parte di Roma Capitale degli interventi in materia di limitazioni al traffico veicolare con decorrenza dal 1° novembre 2024. Viene dunque confermata la proroga per l'ingresso nella Ztl fascia verde di Roma per le auto e veicoli commerciali diesel euro 4 e rimandato il divieto per i diesel euro 5. Ma le azioni della Regione Lazio per garantire una buona qualità dell'aria, e non incorrere in nuove sanzioni da parte dell'UE, non si fermeranno qui", dichiara l'assessora all'Ambiente, alla Transizione Energetica, al Turismo e Sport, Elena Palazzo.

"Nel frattempo, stiamo lavorando su più fronti: con uno stanziamento di 3 milioni di euro abbiamo dato il via al bando caldaie, rivolto ai comuni della Valle del Sacco e all'agglomerato di Roma per la sostituzione degli impianti di vecchia generazione, e al bando per l'installazione di colonnine di ricarica elettrica per le auto diretto ai Comuni del Lazio, esclusa Roma Capitale, con uno stanziamento di 1 milione di euro". "Ricordo, inoltre, che siamo in attesa del via libera da parte del Mase per il riconoscimento di ben 25 milioni volti a ulteriori azioni per migliorare la qualità dell'aria a partire dal 2025. Parliamo di incentivi per sostituzione di veicoli commerciali inquinanti, che permetteranno finalmente a molte aziende di tutta la regione di rinnovare le loro auto; di nuovi contributi per la sostituzione delle caldaie più vecchie, responsabili del 50% delle polveri sottili immesse nell'atmosfera, e per la realizzazione di nuove piste ciclabili", conclude l'assessora Palazzo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA