Urso, G7 per politiche coordinate su chip, materie prime e auto

"Solo una risposta coordinata può sortire effetto e rendere le nostre catene di approvvigionamento effettivamente resilienti e sicure". Lo afferma il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, al G7 Industria dove la seconda sessione è stata dedicata alla politica industriale come strumento per rispondere a una nuova era di sfide globali. Il tema è come continuare il metodo di lavoro avviato a Verona sui semiconduttori e applicarlo anche per materie prime critiche, tecnologie green e automotive. Le criticità nelle catene del valore, e soprattutto gli effetti delle politiche e pratiche non di mercato, per Urso, sono "un fatto che rischia di mettere a repentaglio segmenti dell'industria dei semiconduttori che interessano tutti i nostri Paesi". Il ministro indica la necessità di "sviluppare assieme progettualità di ricerca industriale pre-competitiva", coinvolgendo anche la Repubblica di Corea e ai Paesi Bassi ed elaborare criteri comuni affinché i semiconduttori siano prodotti in luoghi e in modalità affidabili. Utile, inoltre, stabilire un meccanismo di scambio di informazioni in caso di crisi, come nella pandemia. "Partiamo dai semiconduttori per poi affrontare anche quello che riguarda le materie prime critiche e le tecnologie green. Questo metodo ci porterà anche ad affrontare ciò che interessa il cuore del sistema industriale che è quello dell'automotive su cui il confronto è aperto", conclude il ministro.

Urso, ha incontrato il segretario tedesco presso il ministero federale dell'Economia e dell'Azione per il clima, Udo Phillipp, in un bilaterale sul settore automotive europeo, a margine del G7 Industria.

"È necessario garantire certezza alle imprese e ai consumatori. Per questo riteniamo che vada anticipata l'attivazione della clausola di revisione del regolamento europeo sulle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri all'inizio del 2025", ha ribadito Urso in un post su X dopo l'incontro.

"Nel 'Non Paper' che ho inviato due giorni fa ai ministri europei - aggiunge - poniamo delle questioni fondamentali: servono risorse comuni da investire nel comparto per recuperare competitività sul piano globale, muovendoci in un ambito di vera neutralità tecnologica e puntando assolutamente a una autonomia strategica nelle tecnologie green".

"Serve una riflessione - per il ministro - su come garantire le catene del valore e più investimenti nella tecnologia per arrivare al termine del 2035 pienamente competitivi".

