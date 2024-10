Torna il ForumAutoMotive, si parlerà di auto cinesi e Green Deal

Torna il prossimo 28 ottobre a Milano l'appuntamento con #ForumAutoMotive, l'evento promosso dal Movimento di opinione fondato dal giornalista Pierluigi Bonora, in programma presso l'Enterprise Hotel di Milano.

L'incontro si aprirà con il talk show dal titolo "Cinesi d'Italia, cinesi in Italia". L'auto cinese è oggi una realtà e sarà sempre più diffusa in Europa: nonostante i dazi, aumenta la presenza dei costruttori di Pechino con i loro modelli in grado di soddisfare tutte le richieste del mercato, quindi non solo elettrici. Spazio, poi, al confronto tra due visioni differenti sul Green Deal, tra chi vede in esso la salvezza del Pianeta e chi, invece, lo considera oltre che inutile, dannoso. Moderatore sarà il giornalista Umberto Zapelloni.

"Green Deal atto secondo: dal 'tutto elettrico' alla neutralità tecnologica. Sarà proprio così?" è il titolo del secondo talk della mattinata. Il dibattito sarà preceduto dal messaggio di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Ursula von der Leyen, al suo secondo mandato al vertice della Commissione UE, si è data 100 giorni per proporre un nuovo Green Deal con l'obiettivo di rendere le industrie più competitive e creare posti di lavoro di qualità, contestualmente alla riduzione del 90% dei gas serra entro il 2040. Quale sarà l'impatto sul mondo automotive? Bruxelles terrà fede alle assicurazioni date in campagna elettorale sull'importanza della neutralità tecnologica? Il dibattito sarà moderato dal giornalista Marco Marelli. Il pomeriggio, invece, si aprirà con l'intervento, in collegamento da remoto, di Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, il quale risponderà alle domande del promotore di ForumAutoMotive, Pierluigi Bonora. Una giornata ricca di spunti sulle tematiche che riguardano da vicino il mondo automotive, che è chiamato a fare i conti con la transizione verso l'elettrico, sotto l'indirizzo di norme stringenti, dell'arrivo dei brand orientali in Europa e di una ideologia comune e collettiva basata ancora su tanti pregiudizi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA