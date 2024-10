S&P Global, per settore auto meno profitti per prossimi anni

Il ritmo della produzione "automobilistica mondiale si sta riducendo" e le crescenti sfide in termini di accessibilità economica e l'aumento della concorrenza hanno rapidamente reso la "dipendenza delle case automobilistiche globali dalle vendite di veicoli premium un cuscinetto meno efficace contro l'erosione dei margini". E' quanto rileva S&P Global Ratings in un report sul settore dell'automotive.

La maggior parte delle case automobilistiche globali avrà "difficoltà a espandere i propri margini di profitto nei prossimi anni, poiché subirà una crescente pressione per ridurre i prezzi in presenza di una forte concorrenza", sottolinea Vittoria Ferraris, analista del credito di S&P Global Ratings.

"Allo stesso tempo, la potenziale rottura da parte delle case automobilistiche cinesi rappresenta una sfida straordinaria per il mix di prodotti, l'efficienza dei costi e la tecnologia de le apparecchiature originali tradizionali", aggiunge.

S&P Global Ratings evidenzia inoltre come gli elevati costi di manodopera e di produzione rimangono una "sfida sia per le case automobilistiche che per i fornitori, poiché i bassi prezzi delle materie prime compensano solo in parte questi costi. Lo dimostrano i numerosi profit warning delle ultime settimane, soprattutto da parte di Oem e fornitori europei".



