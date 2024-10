Renault Group al Salone di Parigi con tutti i suoi marchi

Sarà un'appuntamento ricco di novità e progetti per il futuro, quello dello Renault Group al Salone dell'Auto di Parigi 2024, in programma dal 14 al 20 ottobre. Il Gruppo Renault esporrà infatti tutti i suoi marchi, da Renault a Dacia, passando da Alpine, Mobilize e Renault PRO+, in cinque stand diversi, tutti situati nel padiglione 6.

In occasione del Salone, il Renault Group presenterà anche sette anteprime mondiali e due concept car con tecnologie all'avanguardia, all'insegna dell'impegno del gruppo sul fronte della trasformazione tecnologica ed ecologica.

Inoltre, il Gruppo Renault parteciperà alla mostra 'La Fabrique de l'Électrique' organizzata dalla Plateforme Automobile (PFA), al padiglione 5, con The Future Is Neutral, ovvero la business unit specializzata nell'economia circolare del settore auto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA