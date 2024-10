Premio Auto Europa edizione 2025, scelte le sette finaliste

I soci dell'Unione Italiana Giornalisti dell'Automotive, coadiuvati da una giuria di 150 opinion leader, hanno designato le auto che parteciperanno alla fase finale del premio Auto Europa 2025, giunta allo trentanovesima edizione.

In ordine alfabetico, sono state scelte come finaliste l'Alfa Romeo Junior, il suv Bmw X2, la Dacia Duster, la Lancia Nuova Ypsilon, il suv di lusso Maserati Grecale Folgore, la nuova generazione della Mini Countryman e l'ibrida Toyota C-Hr .

Il conto alla rovescia per arrivare alla due giorni della proclamazione corre veloce. Il 21 e 22 ottobre, infatti, nella sede italiana del Gruppo Bosch, a Milano, tra queste sette finaliste sarà proclamata l'Auto Europa 2025.

La nomina avverrà in base ai voti dei giornalisti specializzati che compongono l'associazione, a quelli della giuria formata da 150 opinion leader e a quelli espressi attraverso una votazione aperta al pubblico tramite internet.

Chiunque può infatti esprimere il proprio parere attraverso la registrazione al sito premioautoeuropa.it che sarà attivo dal 12 ottobre.



