Mercedes-Benz Group solida nel terzo trimestre 2024

Nel terzo trimestre nel 2024 il Gruppo Mercedes-Benz ha venduto 594.600 unità tra autovetture e furgoni. Le vendite autovetture hanno continuato a crescere su base trimestrale, trainate da una migliore disponibilità dei prodotti. La domanda più debole, soprattutto in Asia, ha tuttavia influenzato le vendite complessive.

Mercedes-Benz Vans ha affrontato un periodo di transizione nel terzo trimestre, in particolare nei mercati principali come Germania, U.S. e Cina. In Europa, esclusa la Germania, Mercedes-Benz Vans ha registrato una crescita molto solida delle vendite.

"Mercedes-Benz ha venduto più di 500.000 auto da luglio a settembre - ha dichiarato Britta Seeger, membro del consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz Group AG, marketing e vendite - con un leggero aumento rispetto al secondo trimestre e in linea con il periodo dell'anno precedente. Offrire prodotti desiderabili è il modo migliore per andare avanti, poiché la domanda dei consumatori si attenua in alcuni mercati importanti".

Le vendite di Mercedes-Benz Cars sono aumentate dell'1% nel trimestre, a 503.600 unità, rimanendo al livello degli ultimi anni, in quanto la debolezza delle condizioni macroeconomiche, soprattutto in Asia, ha controbilanciato il miglioramento della disponibilità dei prodotti nel terzo trimestre.

Il contesto di mercato per le vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV) è rimasto moderato con prezzi competitivi in mercati importanti. Le vendite di ibridi plug-in sono aumentate del 10% a livello globale nel terzo trimestre, principalmente grazie al mercato statunitense.

Come comunicato a settembre, le vendite di veicoli di fascia alta sono state particolarmente influenzate dal rallentamento in Cina che ha toccato 61.800 unità, con ripercussioni sulle vendite di veicoli familiari della Classe S. Tuttavia, l'ammiraglia è rimasta il leader nel suo segmento in tutte le regioni chiave.

Le vendite di auto ad alte prestazioni Mercedes-AMG sono aumentate dell'8% rispetto al terzo trimestre del 2023, grazie alla migliore disponibilità dei prodotti.

