Morto a Mumbai Ratan Tata, presidente dell'omonimo gruppo

È morto questa sera in India, a 86 anni, all'ospedale Breach Candy di Mumbai, Ratan Naval Tata, imprenditore e presidente per un ventennio del Tata Group. La notizia è stata data, in un comunicato, dal presidente della Tata Sons N. Chandrasekaran, che ha definito Ratan Tata "un leader davvero unico, il cui immenso contributo ha plasmato non solo il Gruppo Tata, ma la struttura stessa della nostra nazione". Uno degli industriali più influenti al mondo, Ratan Tata controllava più di 30 aziende in 100 Paesi del mondo, ma era noto per il suo stile di vita schivo, e definito un "santo laico" per la sua proverbiale integrità. Oltre che per i suoi straordinari successi come imprenditore, Tata era conosciuto per le attività filantropiche da lui promosse attraverso i Tata Trusts, dalle scuole al prestigioso Istituto Tata per le scienze sociali, e nelle quali era spesso coinvolto personalmente. L'impero da lui creato spazia dalle automobili, di cui possiede, tra gli altri, i marchi Jaguar e Land Rover, ai gioielli, dalle compagnie aeree, (il gruppo possiede la low cost di lusso Vistara e Air India, l'ex compagnia di bandiera recentemente riacquisita), ai ristoranti e catene alberghiere di lusso come la Taj, dalle miniere all'acciaio, dai prodotti di elettronica ai thé, ai servizi e assicurazioni.

Il governo del Maharashtra ha deciso di onorare l'industriale indiano Ratan Tata con funerali di Stato: alla cerimonia, che si terrà oggi a Mumbai, parteciperà anche il ministro agli Interni Amit Shah, in rappresentanza del premier Narendra Modi.

Il premier - che è in viaggio verso il Laos, per il summit dei leader Asean-India e East Asia - ha ricordato il magnate che ha trasformato il Gruppo Tata in una potenza economica globale definendolo "un leader visionario, un'anima compassionevole e un essere umano straordinario".

Messaggi di cordoglio per la scomparsa del capitano d'industria e filantropo sono arrivati da tutti i leader politici indiani e da personalità di tutto il mondo.

Poco amante dei salotti e del jet set, Tata, di origine parsi e di religione zoroastriana, ha sempre mantenuto un profilo basso, anche se talvolta si e' mostrato audace, come quando nel febbraio 2011 si e' trasformato in un 'top gun' pilotando un F18 Super Hornet nei cieli di Bangalore. Questa naturale riservatezza non gli ha impedito di concentrare nelle sue mani un potere enorme in una galassia industriale formata da oltre 100 imprese, di cui 32 quotate in Borsa, operanti in otto principali settori: comunicazioni e tecnologie dell'informazione, engineering, automobile, materiali, servizi, energia, prodotti di consumo e chimica. Alcune delle principali compagnie del gruppo sono: Tata Steel, Tata Motors, Tata Consultancy Services (TCS), Tata Power, Tata Chemicals, Tata Global Beverages, Tata Teleservices, Titan Industries, Tata Communications e Taj Hotels. L''era Tata' e' stata anche quella della espansione all'estero con numerosi accordi industriali, come quello con la Fiat per una joint-venture in India, e con acquisizioni di grande prestigio, fra cui l'acquisto delle acciaierie Chorus (7,6 miliardi di dollari) e del gruppo Jaguar-Land Rover (2,6 miliardi di dollari), considerate dagli analisti molto rischiose. Altro fiore all'occhiello, la trasformazione in realta' di una utopica sfida, quella di costruire l'auto piu' economica del mondo, la Nano, che all'inizio fu offerta sul mercato ad appena 1.700 euro, e che per la verita' non ha prodotto il boom che i suoi ideatori si aspettavano.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA