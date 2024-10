Il kit per imbrogliare al test per la patente, 3 arresti

Una banda che, dietro compenso, forniva un vero e proprio kit per imbrogliare all'esame per la patente: questa la scoperta che, da Torino, ha fatto la polizia stradale nel corso di un'indagine sfociata oggi nell'arresto di tre persone; per una quarta sono in corso le ricerche. Ai candidati, il gruppo consegnava microcamere, auricolari, router wi-fi, trasmettitori gsm e telefoni cellulari da nascondere in camicie, felpe e giacche modificate con appositi forellini. Al momento del test era così possibile inquadrare i monitor dei computer e ricevere le risposte da un 'suggeritore'. Il costo dell'equipaggiamento era di 3.500 euro.

Gli inquirenti hanno ricostruito 22 episodi. L'assistenza è stata fornita a una quarantina di persone che hanno sostenuto l'esame alla motorizzazioni civili in Piemonte e che ora sono state indagate a piede libero. Il gruppo era composto da due fratelli di origine egiziana, un italiano che si dedicava alla ricerca di candidati interessati e un pakistano residente a Brescia e aveva il ruolo di suggeritore



