Ferrari realizza una Roma Spider unica

Una Ferrari Roma Spider, realizzata dal dipartimento Tailor Made, da oggi sarà in esposizione al Museo Enzo Ferrari di Modena, fino a febbraio 2025, all'interno della mostra 'Ferrari One of a Kind', mostra dedicata al mondo esclusivo delle personalizzazioni della Casa di Maranello.

Questo modello unico è stato realizzato per sottolineare le innovative tecniche di realizzazione dei componenti, mediante l'utilizzo di forniture speciali, come nel caso della lavorazione del tessuto nella specchiatura centrale dei sedili, che presenta cuciture eseguite manualmente utilizzando la pelle degli interni e applicando un filato ottenuto dal riciclo degli pneumatici.

Inoltre, attraverso questa vettura, Ferrari ha lanciato la lavorazione di laseratura dei componenti in alluminio della scocca, come si evince dallo scudetto presente sul parafango anteriore, e dalla possibilità di personalizzare il design del cofano con la rosa dei venti e le coordinate geografiche di Maranello. A questi particolari si aggiunge l'alluminio riciclato in fase di produzione nella fonderia Ferrari utilizzato per realizzare alcuni componenti del motore V8 biturbo, in modo da ridurre al minimo il volume degli scarti.

Anche la produzione dei componenti in sabbia sul tunnel centrale arrivano dal riciclo delle lavorazioni di sterratura dei getti all'interno della fonderia di Maranello.

Al progetto ha collaborato Montblanc, che prodotto un'edizione speciale della celebre Meisterstück, con lo stesso particolare colore Oro Mida scelto dal Centro Stile di Maranello per la Ferrari Roma Spider Tailor Made. Non manca un diario di bordo dalla copertina in pelle di seconda vita nelle stesse colorazioni degli interni della Ferrari Roma Spider, ovvero Rosso Bologna e Pelle Metalizzata Oro Mida, che vede impresse le coordinate di Maranello, a richiamo della rosa dei venti incisa sul cofano.



