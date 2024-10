Bentley: collaudi finali per la Batur Convertible

E' stata avviata l'ultima fase di collaudi per la Bentley Batur Convertible, la più potente vettura del brand con propulsore W12, creata da Mulliner, la divisione su misura di Bentley, con produzione limitata a soli 16 esemplari. Questi ultimi potranno contare sulla presenza del W12 che non verrà più prodotto in seguito, declinato in una variante di potenza che raggiunge i 750 CV: la maggiore di sempre per questo propulsore.

Al momento, mancano test di durata e di qualità relativi sia al motore che all'intero veicolo. Si tratta di 120 test che interessano ogni aspetto dell'auto: dalla qualità della finitura all'hardware e al software del nuovo propulsore W12. Nello specifico, sono state programmate oltre 58 settimane che metteranno a dura prova una coppia di vetture pre-serie, la Batur Convertible Car Zero e la Batur Convertible Engineering Car. Il programma di test nel mondo è iniziata con un lungo viaggio di 3.000 chilometri attraversando cinque paesi europei per simulare le condizioni reali, partendo dalla Germania, attraversando l'Italia, la Francia e la Spagna, tra montagne, autostrade e città, con una breve sosta a Monaco per una sessione fotografica. In seguito, in Spagna, inizieranno i test ad alta velocità su piste di prova private.

"Lo scopo di una prova di validazione ingegneristica su strada pubblica è quello di testare le prestazioni, la sicurezza e l'affidabilità di un veicolo in condizioni reali - ha dichiarato Paul Williams, Chief Technical Officer di Mulliner - ciò consente ai nostri ingegneri di valutare il funzionamento del veicolo in una varietà di ambienti, scenari di traffico e condizioni atmosferiche che non possono essere riprodotti completamente in ambienti di prova controllati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA