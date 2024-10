La Serbia aderisce alla Alleanza globale per le batterie

La Serbia ha aderito alla Alleanza globale per le batterie. Lo ha annunciato il presidente Aleksandar Vucic intervenendo oggi alla conferenza di Amburgo sulla sostenibilità. Il presidente, che ha parlato in un panel dedicato a tale argomento, ha detto di aver consegnato la lettera di adesione alla responsabile di tale Alleanza Inge Petersen. Si tratta, ha osservato Vucic citato dai media a Belgrado, di una grande chance per tutti nel guardare al futuro, poiché al centro non vi è solo l'estrazione mineraria ma anche l'utilizzo del litio. Un tema quello del litio di grande attualità e di accese controversie in Serbia, che dispone di un grande giacimento di litio nell'ovest del Paese, con il governo favorevole al suo sfruttamento ma con l'opposizione e gruppi ecologisti schierati decisamente contro per i timori di conseguenze nefaste sull'ambiente e sulla salute dei cittadini.

"Non si tratta solo del litio, si tratta anche delle batterie, delle fabbriche che producono batterie. Si tratta di disporre di più materie prime e di più mezzi visto che a breve tutti dovremo affrontare una carenza di energia elettrica, e questo non è un problema solo della Serbia ma di tutti i Paesi", ha osservato Vucic. Per questo, ha affermato, "è molto importante aderire a questa Alleanza globale". Parlando successivamente con i giornalisti, il presidente ha ribadito che qualsiasi eventuale progetto minerario di estrazione del litio verrà attuato solo se sarà garantita al massimo la difesa dell'ambiente e la sicurezza della salute dei cittadini. L'obiettivo finale, ha sottolineato, dovrà essere il progresso e lo sviluppo del Paese, con vantaggi per tutti i cittadini. Si tratta, ha aggiunto, di una intera catena in cui rientrano le fabbriche di catodi, le fabbriche di batterie e le fabbriche di auto elettriche. In Africa, ha detto Vucic, oltre il 60% della popolazione non dispone di energia elettrica o ha problemi con l'energia elettrica,. e per questo è necessario guardare al futuro e a come risolvere i problemi dell'energia elettrica, a come finanziare la realizzazione di reattori nucleari, come favorire l'affermazione delle auto elettriche, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ieri Vucic, a margine della conferenza di Amburgo, aveva incontrato il cancelliere tedesco Olaf Scholz.



