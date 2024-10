All'asta un raro esemplare di Lotus Essex Turbo Esprit

E' una delle Lotus Esprit più storicamente significative esistenti, quella messa all'asta nel Regno Unito da H&H Classics. Il modello è infatti una pre-produzione di Essex Esprit sulla quale sono state montate sospensioni attive detivate da quelle delle Lotus di F1.





L'auto è stata la prima pre-produzione Essex Esprit costruita ed è stata prestata alla DeLorean Motor Company per un certo periodo di tempo, a seguito del quale è stata dotata della tecnologia mutuata dalle competizioni su pista. Prodotta nel 1979 e immatricolata nel 1983, è stata poi utilizzata per attività promozionali tra cui una comparsa in un episodio di Top Gear.

La Lotus Essex Turbo Esprit è stata la prima produzione con un motore turbocompresso, che produce 210 CV. Caratterizzata dalla livrea Blu, l'auto ha subito aggiornamenti del telaio e delle sospensione per gestire le sue prestazioni aumentate. Sono state costruite solo 45 unità di produzione.

Dopo il suo utilizzo per test e attività promozionali, questo prototipo è stato salvato dall'essere demolito da un dipendente della Lotus. La vettura ha recentemente subito un restauro da 60.000 sterline e ha ancora tutti i componenti della sospensione attiva, anche se non pienamente operativi.

Ora l'auto è all'asta con un prezzo di riferimento tra le 70.000 e le 80.000 sterline. Una società è stata individuata per ripristinare il sistema di sospensione, se il nuovo proprietario desiderasse farlo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA