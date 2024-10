Portavoce Scholz, Ue tratti ancora per soluzione su dazi Cina

"Ci aspettiamo che i colloqui fra Ue e Cina continuino e che si arrivi a una soluzione negoziata".

Lo ha detto la portavoce del cancelliere tedesco Olaf Scholz, Christiane Hoffemann, rispondendo a Berlino in conferenza stampa ad una domanda sull'accordo sui dazi europei sulle auto cinesi dei giorni scorsi che ha visto la Germania in minoranza sulla posizione del no. "Ci aspettiamo però movimenti e progressi seri dalla parte cinese per arrivare a un'intesa", ha aggiunto. La portavoce ha negato che la Germania abbia subito una 'sconfitta' nel voto sulla questione e ha sottolineato che per il cancelliere è "decisivo che le trattative vadano avanti e che si arrivi a una soluzione nell'interesse dell' economia tedesca e dell'industria dell'auto".



