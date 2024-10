Fiorio Cup, anche Rovanpera nella quarta edizione

Manca poco più di un mese alla 4^ edizione della Fiorio Cup, in programma il 9 e 10 novembre sul tracciato ricavato all'interno del comprensorio della Masseria Camarda, dove risiede, da tempo, lo stratega dei rally Cesare Fiorio.

Nella lista dei partecipanti, che è in via di definizione, spicca il nome di Kalle Rovanpera, il più giovane pilota a vincere una prova del campionato del mondo rally nel 2021 e, attualmente, il campione del mondo in carica. E' chiaro che sarà lui il principale avversario di Andrea Crugnola, che ha trionfato in tutte e tre le precedenti edizioni.

"Sono molto lieto che Kalle abbia accettato il nostro invito e un grazie anche a Luca Pregliasco.- ha commentato Cesare Fiorio - la presenza di un campione del mondo è il miglior sigillo su una manifestazione che sta crescendo di anno in anno come di pari passo la sua notorietà e l'interesse per gli appassionati che a migliaia hanno sempre fatto da cornice a sfide spettacolari condotte sul filo dei decimi di secondi.

Sono molto curioso di conoscere questo giovane campione e di come si comporteranno i piloti di casa nostra in un confronto che non li vede certo favoriti".

