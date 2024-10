Da Ferrari ai gioielli Coin, made in Italy protagonista in Usa

Flavio Manzoni, chief design officer di Ferrari, Roberto Coin, designer e produttore veneto di gioielleria artigianale di lusso; Elisa Zambito Masala, responsabile di Education Ecosystem e Global Value Programs di Intesa Sanpaolo; lo chef stellato Michelin Heinz Beck; e Stefano Mariotti, ceo di Manifatture Sigaro Toscano sono stati i protagonisti nel weekend della serata di gala allo storico Willard Hotel di Washington che ha concluso la terza edizione della Italian Design Week. Si tratta di una piattaforma creata dall'imprenditrice Roberta Marcenaro Lyon (Imark) per collegare le aziende statunitensi e italiane (e le loro sussidiarie negli Usa) e capitalizzare le opportunita' locali e globali sfruttando l'ingegnosita' dei marchi Made in Italy, all'insegna della sostenibilita'.

Tutti e cinque sono stati premiati con i Design Awards, opere della nota designer-architetta Paola Navon, salendo sul palco per raccontare brevemente la loro storia di successo, offrendo in alcuni casi dei propri lavori per un'asta benefica, come lo schizzo di una Ferrari disegnato da Manzoni.

Aprendo la serata, Roberta Marcenaro Lyon ha ringraziato i "visionari" presenti in sala, ricordando che la settimana intende celebrare il design italiano negli Stati Uniti e il suo impatto su una serie di settori, dalla moda alla cultura. "E' una conversazione che non finisce mai", ha aggiunto.

A curare il menu' della serata Heinz Beck, chef stellato del ristorante La Pergola di Roma e "resident chef" dell'hotel e resort di lusso Palazzo Fiuggi, tra i partner ufficiali della Italian Design Week. Per l'occasione sono state esposte due edizioni speciali di Ferrari - tra gli sponsor della serata - per gli ospiti che hanno camminato sul red carpet del Willard Hotel, a due passi dalla Casa Bianca.

Il gala e' stato preceduto da un 'summit' organizzato all'ambasciata d'Italia con il titolo "Dare forma al futuro attraverso una collaborazione autentica". Tra i relatori il chief design officer di Ferrari, che ha affrontato il tema "Orizzonti ad alta velocità: pionierismo nelle innovazioni di domani". Presenti rappresentanti di marchi come Leonardo, Eni, Piaggio, Valentino, Ferrero, Ita, Coin, Mcs & Cisalpina, Moleskine, Manifatture Sigaro Toscano (Mst), Palazzo Fiuggi, Forte Village, Boffi.

Una parte dei proventi della serata verra' devoluta al McLean Project for the Arts, una organizzazione no profit per la promozione del lavoro di artisti emergenti e affermati provenienti dalla regione statunitense del Mid-Atlantic.



