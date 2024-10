La nuova sede di Kia Italia punta su design e tecnologia

Una nuova sede per Kia in Italia, in via Gattamelata 34 a Milano, presso il flagship building Pharo. L'edificio è posizionato tra i quartieri Citylife e Portello, all'interno di un ecosistema denso di servizi, collegamenti urbani, aree verdi e centri commerciali.

Situati nel cuore della città, i nuovi uffici di Kia Italia a Pharo, puntano su design tecnologico e all'avanguardia, che incarna i concetti chiave della nuova strategia del marchio. Gli spazi di lavoro all'interno della nuova sede saranno integrati da aree informali di confronto e relax, oltre che da sale di rappresentanza.

"Siamo felici che la nuova sede della nostra azienda - ha commentato Giuseppe Bitti, presidente & Ceo di Kia Italia - si collochi proprio a Pharo: un luogo che rappresenta innovazione, condivisione e sostenibilità. Il benessere dei nostri collaboratori è una priorità, e i nuovi uffici garantiranno loro spazi e tecnologie all'avanguardia dove lavorare in sintonia con alti standard di sostenibilità".

Pharo, grazie all'approccio progettuale orientato all'efficienza energetica e idrica, alla riduzione delle emissioni di CO2 e alla qualità ecologica degli ambienti interni, ha ottenuto la prestigiosa certificazione LEED Platinum. La progettazione architettonica e ingegneristica si basa sui principi fondamentali della sostenibilità energetica ed è in linea con i più avanzati standard internazionali.

