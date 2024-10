Fia Motorsport Games 24-27 ottobre terza edizione a Valencia

Si svolgerà dal 24 al 27 la terza edizione dei FIA Motorsport Games, una serie di eventi che sono paragonabili ai Giochi Olimpici ma che sono dedicati come indica chiaramente il nome al solo mondo dei motori.

Dopo le edizioni di Roma e di Marsiglia, a Valencia si disputeranno quest'anno le gare in pista ( GT Ferrari Challenge, Drifting, Truck Racing, Touring Car, Formula 4, GT Sprint e GT) sul Circuito Ricardo Tormo. Su percorsi stradali nella regione di Utiel-Requena si svolgeranno invece le gare delle categorie rally (Rally All-Star, Rally 4 Tarmac, Rally 4 Gravel, Rally 4, Rally 2 Tarmac, Rally 2 Gravel, Rally 2, Historic Rally, Historic Rally Gravel e Historic Rally). Previste anche competizioni di kart, di drifting e di e-Sports, per un totale di 27 specialità invece delle precedenti 16.

I Fia Motorsport Games di quest'anno promettono, si legge nella nota, di offrire più che mai, a cominciare da una cerimonia di apertura presso la Città delle Arti e delle Scienze, uno straordinario complesso di edifici ultramoderni situato vicino al porto storico di Valencia.

Si prevede la partecipazione record di 85 Autorità Sportive Nazionali che si contenderanno le medaglie grazie alla partecipazione dei loro piloti. Molti dei partecipanti saranno all'evento per la prima volta, con un gruppo eterogeneo di nuovi arrivati provenienti da Africa, Asia, Europa, Nord America e Oceania. Infatti, uno degli aspetti chiave di queste 'Olimpiadi' degli sport motoristici è la varietà di concorrenti che l'evento è in grado di attrarre.

Le presenze di quest'anno spaziano dalle nazioni con una ricca storia negli sport dei motori ai nuovi arrivati, la cui partecipazione potrà aiutare a promuovere una nuova cultura del motorsport, capace di fiorire negli anni a venire.



