Ferrari 12Cilindri si posiziona tra la SF90 e la Roma

"Per Ferrari il 12 Cilindri rappresenta l'espressione più pura del nostro DNA dal 1947, negli ultimi 77 anni questa tipologia di motore ci ha seguito ed è cresciuta con noi, rappresentando l'evoluzione delle performance, del divertimento di guida e del comfort a bordo.

Oggi, con la 12Cilindri, vogliamo rimarcare questo territorio e dare ai nostri migliori clienti la possibilità di godere di una macchina fantastica per poter assaporare tutto il divertimento di guida che solo un motore 12 cilindri naturalmente aspirato può garantire". Lo ha reso noto Emanuele Carando, global marketing director Ferrari nel corso del test drive internazionale per la stampa in Lussemburgo.

"La 12Cilindri rappresenta oggi il miglior equilibrio tra performance, comfort di guida e divertimento ed è stata posizionata riprendendo il concetto delle gran turismo degli anni '50 e '60, vetture supersportive che consentivano di essere guidate per gare di lunga durata - ha aggiunto Carando - quindi si posiziona perfettamente tra la SF90, un'auto super sportiva, pensata per i nostri clienti Pilot, e la Roma, un'auto da guidare tutti i giorni, sempre molto sportiva, ma con un comfort, un'abitabilità ed un design un po' meno aggressivo".

Lanciata ad inizio maggio a Miami, sia in versione coupé che in variante spider, con l'intento di stupire la clientela, "la 12Cilindri è un'auto che rimarca quello che è il nostro DNA - ha sottolineato Carando - con alcuni stilemi che ci legano al passato, come il black screen frontale che potrebbe ricordare la 365 GTB/4, ma presenta anche elementi proiettati fortemente sul futuro, andando ad eliminare alcune caratterizzazioni del design che rendono la macchina antropomorfica".

L'accoglienza di questo nuovo progetto Ferrari è stata particolarmente favorevole, e "la domanda è stata sicuramente altissima", per cui "oggi è ancora possibile ordinare questa vettura - ha concluso Carando - ma bisogna avere un po' di pazienza prima di poterla ricevere".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA