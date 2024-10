Prezzi benzina in calo, self a 1,738 euro al litro

I carburanti segnano nuovi ribassi: secondo le elaborazioni di Quotidiano energia sui dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 30 settembre, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,738 euro al litro (1,739 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,723 e 1,755 euro al litro (no logo 1,730). Il prezzo medio praticato del diesel è 1,621 euro al litro (rispetto a 1,622), con i diversi marchi tra 1,608 e 1,638 euro al litro (no logo 1,615). Le medie sono ai livelli di gennaio 2022.

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è invariato a 1,885 euro al litro, con gli impianti colorati con prezzi tra 1,812 e 1,962 euro al litro (no logo 1,792). La media del diesel servito è 1,767 euro al litro (contro 1,768), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,699 e 1,845 euro al litro (no logo 1,675).

I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,726 e 0,746 euro al litro (no logo 0,708). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,347 a 1,420 euro al kg (no logo 1,345).



