Lamborghini Squadra Corse con ABT Sportsline nel DTM

Lamborghini Squadra Corse e ABT Sportsline estenderanno la loro partnership strategica dal 2025 in poi, portando in pista le Lamborghini Huracán GT3 EVO2 nel campionato tedesco DTM, come parte di un accordo a lungo termine tra le due parti.

Presentata al Red Bull Ring, sede del penultimo round del DTM di quest'anno, la collaborazione porta anche ABT Sportsline nella famiglia dei team ufficiali supportati da Lamborghini dalla prossima stagione. Le 24 ore del Nürburgring rimarranno un appuntamento chiave nella relazione tra Lamborghini e ABT Sportsline l'anno prossimo, dopo aver unito le forze per la prima volta nel 2023.

Dopo aver iniziato la sua carriera nel DTM nel 2021, Lamborghini Squadra Corse si avvia ora verso il prossimo capitolo della sua storia unendo le forze con la squadra di maggior successo della serie. Ulteriori informazioni sulla partecipazione al 2025, inclusi i conducenti, saranno annunciate in un secondo momento.

"Il motorsport - ha dichiarato Rouven Mohr, direttore tecnico di Lamborghini - fa parte del nostro DNA. Il successo in pista è estremamente prezioso per noi come costruttori di auto sportive. Il DTM ha un significato speciale perché ha molti fan, non solo in Germania. Essere in grado di lavorare con la squadra di maggior successo in questa serie di corse, ci rende molto orgogliosi. Sosterremo ABT Sportsline al massimo e siamo convinti che sarà una combinazione molto forte".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA