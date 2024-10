DR impugna al Tar maxi multa Antitrust per pratica scorretta

Sono stati proposti oggi al Tar del Lazio i ricorsi amministrativi con i quali DR Automobiles Srl e la sua controllata DR Service & Parts Srl contestano la sanzione per complessivi 6 milioni di euro inflitta dall'Antitrust per l'accusa di aver realizzato due pratiche commerciali scorrette.

I ricorsi, affidati alla prima sezione del tribunale, sono in attesa della fissazione dell'udienza di discussione in camera di consiglio.

Secondo l'Antitrust, DR Automobiles, nell'ambito dei messaggi e/o delle comunicazioni commerciali diffusi almeno a partire dal dicembre 2021, avrebbe indicato in modo ingannevole l'Italia anziché la Cina come luogo di produzione delle autovetture commercializzate con i marchi Dr ed Evo. Inoltre, insieme alla controllata DR Service & Parts., non avrebbe garantito un adeguato rifornimento dei pezzi di ricambio né un'opportuna assistenza post-vendita tramite la rete dei concessionari e/o delle officine autorizzate, cui, tra l'altro, non sarebbe stata fornita un'idonea formazione tecnica.



