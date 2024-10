Argentina, cala il prezzo della benzina in linea con il brent

La discesa del prezzo del barile di greggio sui mercati internazionali si vedrà riflesso da domani in un calo dell'1% del valore del litro di benzina nei distributori in Argentina, prima riduzione che si registra in cinque anni. L'annuncio è stato dato oggi dalla compagnia petrolifera statale Ypf, principale attore nel mercato locale, e verrà probabilmente accompagnato anche dagli altri principali distributori. Il calo rappresenta ad ogni modo un sollievo parziale per i consumatori tenendo conto che negli ultimi dodici mesi il costo del carburante ha segnato un incremento del 340% superiore anche all'indice di inflazione, rilevato ad agosto al 236,7%. La novità principale è data dal fatto che il prezzo locale del litro di benzina in Argentina, dopo essere stato sussidiato per anni dallo Stato è allineato adesso al valore internazionale e il calo accompagna quindi quello del costo del greggio che nelle ultime settimane ha registrato una riduzione del 6%. "Se il prezzo del greggio internazionale aumenta, aumenterà anche il prezzo del carburante a livello locale. Se il prezzo scende, scenderà anche qui", ha affermato il presidente e amministratore delegato di Ypf, Horacio Marín. L'annuncio sul calo del prezzo del litro di benzina rappresenta ad ogni modo un dato isolato nel contesto di un'inflazione che, seppur in discesa, è ancora lontana dall'essere sconfitta in Argentina.

Nell'ultima settimana è stata infatti annunciata una nuova batteria di aumenti nel costo delle bollette tanto della luce (+3%), dell'acqua (+4,9%), dei trasporti (+16,4% la metropolitana di Buenos Aires), oltre che di sanità ed educazione privati.



